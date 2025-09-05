Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb präsentiert sich am Nachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Airbnb zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 124,04 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 124,04 USD zu. Bei 124,38 USD erreichte die Airbnb-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 123,68 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 180.415 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 163,92 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,15 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 99,89 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 19,47 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Airbnb 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Airbnb ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb 0,86 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,10 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2,75 Mrd. USD eingefahren.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,22 USD fest.

