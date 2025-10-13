Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbnb gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 118,63 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Airbnb-Papiere um 15:53 Uhr 0,4 Prozent. Die Airbnb-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 119,32 USD aus. Bei 118,91 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 167.468 Airbnb-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.02.2025 auf bis zu 163,92 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 38,18 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 18,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Airbnb veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb noch ein Gewinn pro Aktie von 0,86 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3,10 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Airbnb-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,23 USD je Airbnb-Aktie.

