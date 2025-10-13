Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Abend fester

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Airbnb. Das Papier von Airbnb konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 119,46 USD.

Das Papier von Airbnb konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 119,46 USD. Die Airbnb-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 119,61 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 118,91 USD. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 624.732 Stück gehandelt.

Am 15.02.2025 markierte das Papier bei 163,92 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbnb-Aktie mit einem Kursplus von 37,22 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Abschläge von 16,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Airbnb-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Airbnb gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Airbnb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Airbnb am 06.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Airbnb möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,23 USD je Airbnb-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Airbnb-Aktie dennoch auf Talfahrt: Airbnb kann Gewinn steigern

Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse