Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Abend mit Verlusten

15.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Airbnb gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Airbnb befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,7 Prozent auf 120,41 USD ab.

Um 20:08 Uhr rutschte die Airbnb-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 120,41 USD ab. In der Spitze fiel die Airbnb-Aktie bis auf 119,76 USD. Bei 122,91 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.170.223 Airbnb-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 163,92 USD. Dieser Kurs wurde am 15.02.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 36,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 99,89 USD ab. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 20,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Airbnb seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Airbnb veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb 0,86 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,66 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 4,22 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

