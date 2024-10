Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb zeigt sich am Nachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Airbnb-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 136,19 USD.

Die Airbnb-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 136,19 USD. Die Airbnb-Aktie zog in der Spitze bis auf 136,37 USD an. Mit einem Wert von 135,70 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 125.570 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Bei 170,09 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbnb-Aktie 24,89 Prozent zulegen. Am 08.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 110,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,94 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 06.08.2024. Das EPS belief sich auf 0,87 USD gegenüber 1,02 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,75 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,48 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 30.10.2024 gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 4,12 USD je Aktie aus.

