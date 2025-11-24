Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb gewinnt am Abend an Fahrt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Airbnb-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 114,40 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 114,40 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbnb-Aktie bei 115,00 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 114,44 USD. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 695.657 Stück gehandelt.

Am 15.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,92 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 43,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 99,89 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Airbnb-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 06.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 USD gegenüber 2,13 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,14 Mrd. USD – ein Plus von 10,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 3,73 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 17.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,13 USD fest.

