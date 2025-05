Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Airbnb

Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 127,95 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Airbnb-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 127,95 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbnb-Aktie bisher bei 127,69 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 129,45 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 203.769 Airbnb-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.02.2025 bei 163,92 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,11 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,89 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 21,93 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Airbnb-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 01.05.2025 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,25 USD. Im letzten Jahr hatte Airbnb einen Gewinn von 0,41 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 2,27 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,14 Mrd. USD umgesetzt.

Die Airbnb-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,17 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Nach NFT-Boom: Bringt NFT-Lending frisches Geld in den abflauenden NFT-Handel?

Airbnb-Aktie verliert: Spanien zwingt Airbnb zur Entfernung von 65.000 Inseraten

Airbnb-Aktie grün: Wachstum mittels Dienstleistungen angestrebt