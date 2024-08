Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Freitagnachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbnb zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 116,83 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 116,83 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbnb-Aktie bei 117,16 USD. Bei 116,94 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 113.752 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,09 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 110,40 USD. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 5,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Airbnb-Aktie.

Am 06.08.2024 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,87 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbnb ein EPS von 1,02 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,75 Mrd. USD – ein Plus von 10,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 2,48 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Airbnb am 30.10.2024 präsentieren.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,17 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

