Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Montagmittag schwächer

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 01.08.2022 12:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 104,16 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 104,08 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 104,38 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 106.064 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 13,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,92 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,14 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 148,09 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 28.07.2022. Das EPS wurde auf 0,87 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,79 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 12.810,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.177,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,64 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 28.10.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 01.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2022 5,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

