Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE steigt am Freitagmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE. Zuletzt sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,8 Prozent auf 154,20 EUR zu.

Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,8 Prozent auf 154,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE-Aktie bisher bei 154,58 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 152,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 197.792 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 177,36 EUR markierte der Titel am 03.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,02 Prozent hinzugewinnen. Am 09.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 124,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 23,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Airbus SE seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE-Aktie bei 181,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE am 20.02.2025 vor. In Sachen EPS wurden 3,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE 0,76 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Airbus SE mit einem Umsatz von insgesamt 24,72 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 92,64 Prozent gesteigert.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Airbus SE dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,55 EUR je Airbus SE-Aktie.

