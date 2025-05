Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE legt am Freitagvormittag zu

Airbus SE im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Airbus SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 162,06 EUR zu.

Das Papier von Airbus SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 162,06 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE-Aktie bis auf 162,42 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 161,34 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.863 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 177,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 9,44 Prozent Plus fehlen der Airbus SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,03 Prozent würde die Airbus SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Airbus SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,61 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 180,50 EUR.

Airbus SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 13,54 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,83 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Airbus SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 05.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,56 EUR je Aktie belaufen.

