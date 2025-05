Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Freitagvormittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Airbus SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,4 Prozent auf 153,64 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Airbus SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,4 Prozent auf 153,64 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE-Aktie bisher bei 153,64 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 152,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 41.791 Airbus SE-Aktien.

Bei 177,36 EUR markierte der Titel am 03.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,44 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,74 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Verlust von 18,81 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Airbus SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,60 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 181,00 EUR je Airbus SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE am 20.02.2025 vor. Das EPS wurde auf 3,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 0,76 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 92,64 Prozent auf 24,72 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Airbus SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 06.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE-Aktie in Höhe von 6,55 EUR im Jahr 2025 aus.

