Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagvormittag höher

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 111,86 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 112,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 111,86 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.247 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 121,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 7,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,53 EUR. Dieser Wert wurde am 03.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,27 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 145,00 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 28.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,85 EUR, nach 0,51 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.309,00 EUR – ein Plus von 26,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 10.518,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 16.02.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,97 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

