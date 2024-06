Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 153,20 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 153,20 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 153,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 153,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.485 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,81 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,24 EUR ab. Abschläge von 21,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,42 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 180,56 EUR.

Am 25.04.2024 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,83 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,76 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 30.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,53 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Turkish Airlines spricht mit Boeing über mögliche Großbestellung -Boeing-Aktie profitiert

Airbus könnte offenbar mehr als 100 Großraumflugzeuge an China verkaufen - Aktie leichter

Airbus-Aktie fester: Drohnengeschäft erhält dreistelligen Millionenbetrag von japanischen Investoren