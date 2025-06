Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag verlustreich

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Airbus SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 165,96 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 165,96 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bisher bei 165,74 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 169,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 191.352 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 177,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,87 Prozent. Am 09.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE-Aktie 33,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,65 EUR aus. Analysten bewerten die Airbus SE-Aktie im Durchschnitt mit 180,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE am 30.04.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,01 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,76 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,54 Mrd. EUR – ein Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE 12,83 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,52 EUR je Airbus SE-Aktie.

