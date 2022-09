Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagvormittag mit KursVerlusten

Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 3,0 Prozent auf 96,11 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 96,05 EUR nach. Mit einem Wert von 96,37 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.910 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2022 auf bis zu 121,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,61 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,92 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 8,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 148,09 EUR an.

Am 28.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 12.000,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 14.177,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 28.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 01.11.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 4,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie steigt dennoch: Flugzeug-Auslieferungen von Airbus gehen offenbar weiter zurück

Was Analysten von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie erwarten

SAP-Aktie springt an: Airbus-CFO Asam wird SAP-Finanzvorstand - Airbus-Aktie tiefer

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus