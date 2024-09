Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagvormittag tiefer

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 132,76 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 132,76 EUR ab. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 132,58 EUR. Bei 132,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 7.034 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Bei 120,24 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,24 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 160,67 EUR.

Am 30.07.2024 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 16,00 Mrd. EUR gegenüber 15,90 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 30.10.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,41 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

