Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 132,70 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 132,70 EUR zu. Bei 132,70 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 131,40 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.248 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 120,24 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,22 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 161,33 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 1,34 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 16,00 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 15,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 29.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,40 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

