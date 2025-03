Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit Verlusten

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 170,16 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 170,16 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 168,58 EUR. Bei 173,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 381.570 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,36 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 09.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,69 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,67 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 171,78 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 20.02.2025 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,85 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24,72 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 22,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 6,74 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Börse Paris: CAC 40 zum Handelsende im Plus

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 leichter

Leonardo-Aktie gewinnt: Rüstungskonzerne aus Italien und Türkei kooperieren bei Entwicklung neuer Drohnen