Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 125,26 EUR abwärts.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 125,26 EUR. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 124,74 EUR ein. Mit einem Wert von 126,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 126.033 Stück.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 37,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 120,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,01 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,23 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 161,56 EUR an.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent auf 16,00 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 30.10.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 29.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,30 EUR je Aktie aus.

