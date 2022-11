Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagmittag tiefer

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 113,48 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 112,86 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 113,32 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 51.656 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 05.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 121,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 6,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2022 auf bis zu 86,53 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 31,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 145,00 EUR.

Am 28.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,85 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,51 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.309,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.518,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 16.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 4,99 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie auf Kaufzetteln: Airbus zieht Großauftrag an Land

Airbus-Aktie stabil: Airbus offenbar mit mehr Auslieferungen

Airbus SE (ex EADS)-Aktie: Was Analysten von Airbus SE (ex EADS) erwarten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus