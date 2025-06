Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Montagmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Airbus SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 165,94 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE-Aktie bisher bei 166,08 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 165,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 40.311 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 177,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE-Aktie 6,88 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,74 EUR ab. Mit Abgaben von 24,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Airbus SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,67 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 179,44 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE am 30.04.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,01 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,54 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 12,83 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Airbus SE rechnen Experten am 05.08.2026.

Experten taxieren den Airbus SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,49 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Airbus-Aktie sinkt: Airbus liefert im Mai 51 Flugzeuge aus - keine neuen Bestellungen

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT gefragt: NATO beschließt größtes Aufrüstungsprogramm seit Jahrzehnten

Airbus-Aktie korrigiert Vortagessprung - Citi senkt den Daumen