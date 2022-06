Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Vormittag mit Verlusten

Um 10.06.2022 09:22:00 Uhr rutschte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 104,88 EUR ab. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 104,22 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 104,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.207 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 121,06 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,37 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 90,32 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 16,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 147,25 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 12.000,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.460,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 28.07.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 27.07.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 6,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

