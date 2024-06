Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 147,84 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 147,84 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 146,58 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 147,24 EUR. Bisher wurden heute 158.016 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 14,45 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 120,24 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 22,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 179,89 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Am 25.04.2024 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 30.07.2025.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

