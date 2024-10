Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Mit einem Kurs von 127,58 EUR zeigte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 127,58 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 127,58 EUR. In der Spitze fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 126,44 EUR. Bei 126,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 12.636 Stück.

Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR an. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 35,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 120,24 EUR. Mit einem Kursverlust von 5,75 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,23 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 161,56 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024. In Sachen EPS wurden 0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,34 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 16,00 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,90 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,28 EUR fest.

