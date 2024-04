Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 163,42 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 163,42 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 163,94 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 163,58 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9.212 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 172,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,42 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 176,38 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.897,00 EUR – das entspricht einem Minus von 27,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.644,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 6,66 EUR im Jahr 2024 aus.

