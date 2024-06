Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 148,66 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 148,66 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 149,76 EUR aus. Bei 149,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 57.698 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei 172,82 EUR markierte der Titel am 27.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 16,25 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (120,24 EUR). Mit Abgaben von 19,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 179,89 EUR.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,76 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,83 Mrd. EUR – ein Plus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 30.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 6,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

