Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag nahezu unverändert

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 130,44 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 130,44 EUR. Bei 130,82 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 129,58 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 130,82 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 130.861 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 32,49 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,24 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,82 Prozent.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,23 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 162,67 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,34 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,00 Mrd. EUR im Vergleich zu 15,90 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 29.10.2025.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,40 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

