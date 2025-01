Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagmittag höher

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 157,16 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere um 11:44 Uhr 1,1 Prozent. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 157,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 156,06 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 54.190 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 172,82 EUR markierte der Titel am 27.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2024 Kursverluste bis auf 124,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 20,63 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,14 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 164,33 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 15,69 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,90 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 20.02.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,13 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

