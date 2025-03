Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zieht am Mittag an

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 163,48 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,7 Prozent auf 163,48 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 163,94 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 162,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 98.953 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 177,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 7,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 31,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,61 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 171,78 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 20.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 3,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,85 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24,72 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 6,73 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Euronext-Handel CAC 40 verliert zum Ende des Donnerstagshandels

Minuszeichen in Paris: CAC 40 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Freundlicher Handel: CAC 40 am Mittag mit grünem Vorzeichen