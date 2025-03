Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag auf grünem Terrain

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 168,26 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 168,26 EUR. Bei 168,26 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 162,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 321.919 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 177,36 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,41 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2024 auf bis zu 124,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,61 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 171,78 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 20.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,07 EUR, nach 1,85 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,89 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24,72 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 06.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2025 6,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

