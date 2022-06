Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag im Aufwind

Um 15.06.2022 16:22:00 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 97,25 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 98,63 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 305.448 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 121,06 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 19,67 Prozent Luft nach oben. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 90,32 EUR ab. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 7,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 148,08 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 04.05.2022 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,46 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.000,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.460,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 27.07.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Boeing-Aktie gewinnt dennoch: Weniger Flugzeugbestellungen im Mai

Airbus-Aktie im Sinkflug: Frankreich gibt Aufbesserung von Airbus-Hubschrauber NH90 in Auftrag

Airbus-Aktie tiefer: Norwegen beendet Vertrag mit Airbus-Tochter

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus