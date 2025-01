Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 157,96 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 157,96 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 158,14 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 156,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 155.910 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,82 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Mit einem Zuwachs von 9,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR am 08.10.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 21,03 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,64 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 164,33 EUR.

Am 30.10.2024 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 15,69 Mrd. EUR gegenüber 14,90 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.02.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 10,03 EUR fest.

