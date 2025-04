Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE am Donnerstagnachmittag ins Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 136,46 EUR.

Die Airbus SE-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 136,46 EUR. Im Tief verlor die Airbus SE-Aktie bis auf 135,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 140,58 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 489.415 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2025 auf bis zu 177,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 29,97 Prozent Plus fehlen der Airbus SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,74 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,61 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 179,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE am 20.02.2025 vor. Airbus SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,85 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE 24,72 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Airbus SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,61 EUR je Airbus SE-Aktie.

