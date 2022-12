Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag mit Kursplus

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 110,60 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 110,62 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 110,34 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.780 Stück gehandelt.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,06 EUR an. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 8,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 86,53 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 27,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 148,18 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 28.10.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,85 EUR, nach 0,51 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.518,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.309,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.02.2023 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 4,93 EUR im Jahr 2022 aus.

