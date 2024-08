Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 138,88 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 138,88 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 138,88 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 138,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 61.181 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,82 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,24 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 15,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,22 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 161,33 EUR an.

Am 30.07.2024 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,41 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

