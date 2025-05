Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Donnerstagmittag billiger

Airbus SE im Fokus

Die Aktie von Airbus SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 160,40 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 160,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 160,32 EUR aus. Bei 161,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 48.129 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 177,36 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,57 Prozent hinzugewinnen. Am 09.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 28,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Airbus SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,61 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 180,50 EUR.

Airbus SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,76 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Airbus SE mit einem Umsatz von insgesamt 13,54 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,55 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Airbus SE wird am 30.07.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

