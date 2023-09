Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gibt am Nachmittag nach

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 123,78 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 123,78 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 123,64 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 124,76 EUR. Zuletzt wechselten 166.949 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 12,07 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,53 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 30,09 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 140,78 EUR aus.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite standen 15.900,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.000,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.10.2024.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

