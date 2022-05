Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) legt am Mittag zu

Die Aktie legte um 23.05.2022 12:04:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 107,56 EUR zu. Bei 108,70 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 108,16 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 92.726 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 11,15 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 90,32 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 147,67 EUR.

Am 04.05.2022 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.000,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.460,00 EUR in den Büchern standen.

Am 28.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 27.07.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 6,96 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Airbus