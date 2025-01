Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag höher

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 167,12 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 167,46 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 167,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 142.914 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 172,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,41 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2024 auf bis zu 124,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,13 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 166,56 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024. In Sachen EPS wurden 1,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,69 Mrd. EUR – ein Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 14,90 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 20.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

