Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 168,68 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 168,68 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 169,24 EUR. Bei 168,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 69.904 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 4,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR. Mit Abgaben von 26,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,64 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 177,44 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 20.02.2025 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,07 EUR, nach 1,85 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 24,72 Mrd. EUR gegenüber 22,89 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,67 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

