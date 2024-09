Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Mittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 134,52 EUR zu.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 134,52 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 134,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 134,48 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 49.028 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei einem Wert von 172,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 28,47 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,24 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 10,62 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,20 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 162,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,00 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15,90 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 29.10.2025 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

