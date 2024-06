Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochvormittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 135,82 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 135,82 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 137,32 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 135,24 EUR. Bisher wurden heute 45.530 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Am 27.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 172,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,24 Prozent hinzugewinnen. Bei 120,24 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 11,47 Prozent wieder erreichen.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,23 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 165,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Das EPS wurde auf 0,76 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 30.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Verluste in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Abgaben

Schwacher Handel: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 beendet den Handel mit Verlusten