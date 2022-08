Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 103,26 EUR abwärts. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 103,00 EUR ab. Bei 104,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 126.294 Stück.

Bei 121,06 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,92 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 16,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 148,09 EUR an.

Am 28.07.2022 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,36 Prozent zurück. Hier wurden 12.000,00 EUR gegenüber 14.177,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 28.10.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 01.11.2023.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,98 EUR je Aktie.

