Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit positiven Vorzeichen

Um 11:48 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 118,56 EUR nach oben. Bei 119,32 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 118,88 EUR. Zuletzt wechselten 93.472 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei 126,00 EUR markierte der Titel am 20.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,90 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 37,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 138,25 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 16.02.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,49 EUR je Aktie generiert. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20.644,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16.994,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 03.05.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 01.05.2024.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com