Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag gesucht

Die Aktie legte um 27.05.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 111,82 EUR zu. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 111,96 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 109,94 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 248.904 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 121,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 7,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 90,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 147,67 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Am 04.05.2022 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.000,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 10.460,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 28.07.2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 6,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

