Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 158,72 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 158,72 EUR ab. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 158,22 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 158,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 54.209 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 172,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,88 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 32,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,43 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 179,38 EUR.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,59 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 12,83 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,76 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 30.07.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,55 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

