Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 133,84 EUR.

Um 15:53 Uhr rutschte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 133,84 EUR ab. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 132,54 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 134,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 299.853 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei einem Wert von 172,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 120,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,19 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 162,67 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 30.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 EUR, nach 1,34 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent auf 16,00 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 29.10.2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

