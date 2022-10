Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit Aufschlag

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 107,04 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 107,04 EUR. Mit einem Wert von 106,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 141.505 Aktien.

Am 05.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 121,06 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 11,58 Prozent Luft nach oben. Am 03.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 23,70 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 141,82 EUR.

Am 28.07.2022 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem Umsatz von 12.000,00 EUR, gegenüber 14.177,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,36 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2022 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 01.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 4,96 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie steigt: Airbus erhält weitere Bestellung über 15 Maschinen von Air Canada

Airbus-Aktie höher: Beschäftigte von Airbus erhalten Sonderprämie

Amazon-Aktie steigt: Amazon verwendet erstmals Airbus-Frachtflugzeuge

Bildquellen: Airbus