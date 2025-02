Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 165,98 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 165,98 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 166,20 EUR. Bei 164,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 52.869 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 173,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Bei 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 33,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,67 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 171,78 EUR an.

Am 20.02.2025 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24,72 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) einen Umsatz von 22,89 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.04.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 06.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,75 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Börse Paris in Rot: CAC 40 verbucht schlussendlich Verluste

Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 verliert am Donnerstagnachmittag

Zurückhaltung in Paris: So performt der CAC 40 am Mittag